"Это сложно". В МИД Германии оценили отношения с США

Германия и США являются близкими партнёрами в трансатлантическом альянсе, но эти партнёрские отношения даются сложно. Об этом заявил в интервью газете Bild am Sonntag министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Так глава МИД отреагировал на решение Вашингтона сократить почти на десять тысяч человек численность воинского контингента в ФРГ.

— Мы являемся близкими партнёрами в трансатлантическом альянсе. Но это сложно, — отметил Маас.

Маас добавил, что Германия ценит сотрудничество с Вооружёнными силами США, которому уже много десятков лет. Но Берлин "принял к сведению" решение о предстоящем выводе войск.