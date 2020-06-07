"Это сложно". В МИД Германии оценили отношения с США

Германия и США являются близкими партнёрами в трансатлантическом альянсе, но эти партнёрские отношения даются сложно. Об этом заявил в интервью газете Bild am Sonntag министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Так глава МИД отреагировал на решение Вашингтона сократить почти на десять тысяч человек численность воинского контингента в ФРГ.
— Мы являемся близкими партнёрами в трансатлантическом альянсе. Но это сложно, — отметил Маас.
Маас добавил, что Германия ценит сотрудничество с Вооружёнными силами США, которому уже много десятков лет. Но Берлин "принял к сведению" решение о предстоящем выводе войск.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. К сентябрю из страны планируется вывести 9,5 тысячи военных, в то время как сейчас в Германии находится около 34,5 тысячи американских военнослужащих в пяти крупных гарнизонах. Но в США отметили, что подобное решение не связано с напряжённостью в отношениях между Трампом и властями Германии.