"Сил и средств хватает". В МЧС ответили на предложение США о помощи в Норильске

В МЧС России нет острой необходимости в силах и средствах на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. При этом решение о принятии помощи остаётся за руководством страны.

— Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС, — цитирует его ТАСС.