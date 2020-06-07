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"Сил и средств хватает". В МЧС ответили на предложение США о помощи в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона оказать содействие накануне вечером.

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Фото © "Greenpeace Россия"

В МЧС России нет острой необходимости в силах и средствах на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. При этом решение о принятии помощи остаётся за руководством страны.

Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС, — цитирует его ТАСС.

Напомним, настоящая экологическая катастрофа произошла на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Всего из резервуара вылилось в реку 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. А накануне свою помощь в ликвидации последствий ЧП предложили власти США.

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