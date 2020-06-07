Составлен рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами

Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут похвастаться самыми высокими зарплатами среди жителей всех субъектов РФ. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный RT на основе статистики Росстата о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.

В первом квартале 2020 года средний заработок жителей страны составил 48,3 тысячи рублей. Наиболее высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте ЯНАО с показателем в 101,5 тысячи рублей, на третьем Москва (95,5 тысячи). В пятёрку лидеров также попали Магаданская область (89,5 тысячи) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).

Самую низкую среднюю заработную плату за январь — март 2020 года получали жители Ивановской области (27 тысяч), Дагестана (27,2 тысяч), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи), Алтайского края (27,6 тысяч) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи рублей).