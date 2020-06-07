В Норильске ветер усложнил работу по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Норильске северный ветер, который перемещает топливные пятна на воде, осложняет работы по ликвидации ЧС. Из-за этого спасателям приходится постоянно перемещаться с места на место, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

— Северный ветер, постоянно мигрируют загрязнённые пятна. И поэтому сегодня здесь разбили [лагерь], завтра там. И всё время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, ёмкости. Ёмкость 250 кубов весит почти полторы тонны, — отметил он.