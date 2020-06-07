Росприроднадзор намерен добиться увеличения штрафов за нанесение вреда экологии

В связи с чрезвычайным происшествием на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл масштабный разлив нефтепродуктов в окружающую среду, Росприроднадзор намерен в самое ближайшее время обратиться в правительство с просьбой об ужесточении штрафов за нанесение вреда экологии. Об инициативе сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

— Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены. Мы намерены обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вред, нанесённый экологии, — сказала глава ведомства в интервью ТАСС.

Как добавила Радионова, природопользователи априори должны стремиться не нарушать экологического законодательства и беречь природу, потому ни о какой дополнительной нагрузке на бизнес при ужесточении санкций не может идти речь.

— Мы руководствуемся одним подходом: загрязняешь природу — плати! Во всём мире именно экологические правонарушения являются самыми дорогостоящими, — отметила глава Росприроднадзора.