Росприроднадзор намерен добиться увеличения штрафов за нанесение вреда экологии

В связи с чрезвычайным происшествием на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл масштабный разлив нефтепродуктов в окружающую среду, Росприроднадзор намерен в самое ближайшее время обратиться в правительство с просьбой об ужесточении штрафов за нанесение вреда экологии. Об инициативе сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.
— Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены. Мы намерены обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вред, нанесённый экологии, — сказала глава ведомства в интервью ТАСС.
Как добавила Радионова, природопользователи априори должны стремиться не нарушать экологического законодательства и беречь природу, потому ни о какой дополнительной нагрузке на бизнес при ужесточении санкций не может идти речь.
— Мы руководствуемся одним подходом: загрязняешь природу — плати! Во всём мире именно экологические правонарушения являются самыми дорогостоящими, — отметила глава Росприроднадзора.
Как сообщал Лайф, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.