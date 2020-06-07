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Росприроднадзор намерен добиться увеличения штрафов за нанесение вреда экологии

Как уточнила глава ведомства, соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение правительства.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В связи с чрезвычайным происшествием на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл масштабный разлив нефтепродуктов в окружающую среду, Росприроднадзор намерен в самое ближайшее время обратиться в правительство с просьбой об ужесточении штрафов за нанесение вреда экологии. Об инициативе сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены. Мы намерены обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вред, нанесённый экологии, — сказала глава ведомства в интервью ТАСС.

Как добавила Радионова, природопользователи априори должны стремиться не нарушать экологического законодательства и беречь природу, потому ни о какой дополнительной нагрузке на бизнес при ужесточении санкций не может идти речь.

Мы руководствуемся одним подходом: загрязняешь природу — плати! Во всём мире именно экологические правонарушения являются самыми дорогостоящими, — отметила глава Росприроднадзора.

Как сообщал Лайф, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

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