Эксперт рассказал, что ждёт российский рубль в ближайшие недели

В ближайшие недели российский рубль не будет укрепляться по отношению к доллару США. Такого мнения придерживается эксперт брокерской компании "БКС-Брокер" Иван Копейкин, который дал интервью "Российской газете". В качестве аргументов он назвал сразу шесть причин того, что может сдержать рост курса национальной валюты.

Помимо низкого спроса на нефть и потенциальной угрозы второй волны пандемии коронавируса, эксперт назвал в качестве причины выход России из режима ограничительных мер. Дело в том, что со снятием ограничений растёт импорт, увеличивая спрос на валюту. При этом экспорт пока остаётся на низком уровне.

Ещё одной причиной является сокращение объёмов продажи валюты в рамках бюджетного правила. Также одной из причин является снижение процентных ставок. Последней же причиной Копейкин назвал торговую войну США и Китая, последствия которой могут отразиться на всём мире, в том числе и на российской экономике.

При этом, говоря о позитивных моментах, эксперт подчеркнул, что положительное влияние на курс рубля оказал поэтапный выход из карантина крупных российских предприятий, хоть и несущественный, но всё же рост цен на нефть, а также новости о разработке вакцины от коронавируса.