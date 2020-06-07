Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты в России после эпидемии

Резкого изменения цен на продукты в ближайшее время в России не предвидится. Так считает экономист Виталий Калугин. По его мнению, напротив, возможно небольшое снижение цен на товары первой необходимости.

— Я ожидаю не повышения, а незначительного снижения цен на 1–2%. В связи с укреплением рубля на этой неделе можно ждать уменьшения цен. У торговых сетей будет больше манёвра для их снижения, — рассказал эксперт в беседе с URA.ru.

Калугин считает, что цены на продукты не вырастут из-за снизившихся доходов россиян. Для торговых марок и магазинов рост цен будет означать снижение спроса. С ним согласен и другой экономист, автор рубрики "Финансы и инвестиции" в журнале Forbes Никита Масленников. По его словам, май уже показал снижение цен на многие товары, что непосредственно связано и с укреплением курса рубля. При этом эксперт считает, что если цены и начнут расти, то только вместе с доходами россиян.

— По мере того как будет восстанавливаться платёжеспособность населения, а это длительная перспектива, мы увидим повышение цен. Но инфляционные темпы всё равно вряд ли превысят 4% по итогам года, — заключил Масленников.