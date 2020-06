Бескорыстный и самокритичный. Дублёр Киану Ривза по "Джону Уику" рассказал про качества актёра

Киану Ривз — бескорыстный и неутомимый актёр. Такую характеристику знаменитости дал его дублёр по фильму "Джон Уик" каскадёр Джереми Фрай порталу We Got This Covered. По его словам, всё хорошее, что пишут об актёре в Сети, — это "правда на 110%".