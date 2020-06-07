Бескорыстный и самокритичный. Дублёр Киану Ривза по "Джону Уику" рассказал про качества актёра

Киану Ривз — бескорыстный и неутомимый актёр. Такую характеристику знаменитости дал его дублёр по фильму "Джон Уик" каскадёр Джереми Фрай порталу We Got This Covered. По его словам, всё хорошее, что пишут об актёре в Сети, — это "правда на 110%".

Джереми Фрай отметил, что Ривз на съёмочной площадке полностью отдаётся работе. Он самокритичен и прилагает все усилия, чтобы достичь максимального результата во время съёмок. Некоторые сложные трюки он берётся исполнять сам. Но всегда знает, когда лучше отойти и уступить дублёру.

Однажды после съёмок Киану Ривз пригласил своего дублёра в Лагуна Секу, где на два дня арендовал гоночный трек. К ним присоединилось несколько десятков его друзей и знакомых, в том числе и известные люди. Гостей он поселил в лучшие отели. И два дня они тестировали всевозможные модификации мотоциклов и обсуждали технику, к которой актёр питает слабость.