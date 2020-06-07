КамАЗ решил создать сверхтяжеловеса — конкурента БелАЗа

КамАЗ представил новый сверхтяжёлый карьерный самосвал с индексом 65805 из семейства грузовиков К5. Он получит называние "Самсон", его уже нарекли главным конкурентом БелАЗов. Масса российской машины может достигать 87 тонн при грузоподъёмности 60 тонн.

При этом "Самсон" ниже и уже своего белорусского конкурента — 2530 мм и 3950 мм соответственно. Но в длину "Самсон" оказался больше более чем на два метра — 11040 мм. Самосвал имеет пять осей, из которых первая, вторая и пятая — ведущие. Все они также оснащены поворотным механизмом для улучшения манёвренности большегрузного автомобиля.

КамАЗ-65805 "Самсон". Фото © Пресс-служба ПАО "КамАЗ"

Как отметили в компании, производство будет вестись только по спецзаказам. Внешне и конструктивно "Самсон" будет схож с другими моделями семейства К5. Подробности о новом самосвале, как и сроки начала производства, в компании пообещали сообщить позже.