Россиянам дали советы, как пережить жару

В центральной части России вот-вот установится по-летнему жаркая погода. Однако это может негативно сказаться на здоровье граждан. Чтобы этого не произошло, специалисты подготовили ряд рекомендаций, как пережить жаркую погоду, чем питаться во время солнцепёка и можно ли заниматься спортом в такую погоду.

Прежде всего в жаркую погоду, особенно в пиковые часы днём, лучше оставаться дома, в помещениях или хотя бы в тени. Как отметил эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов, в жаркие часы нельзя забывать проветривать помещение. Можно принять душ. Нужно помнить о прогулках на свежем воздухе, например вечерами, когда станет прохладнее.

— Самый лучший вариант для организма — смена обстановки. Поэтому хорошо проветривать помещения два-три раза в день. В жару заниматься спортом рекомендуется до 13:00 или после 15:00, а днём лучше находиться дома либо на улице в тени, — рассказал изданию "Известия" кардиолог.

Важно уделить внимание и питанию во время жары. Как пояснила врач-диетолог Марина Аплетаева, повышение температуры тела и перегрев сопровождаются потерей жидкости и сгущением крови. Потому в жару следует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара.

— Лучше меньше употреблять мясных продуктов. Они очень долго перевариваются, а в жару метаболизм замедляется. Но лучше не употреблять тяжёлые сорта мяса. Говядина, свинина и баранина перевариваются до пяти часов и могут усугублять проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также вызывать отравление организма, — поясняет диетолог.

Также предпочтение надо отдать мясу птицы, рыбе и морепродуктам, которые к тому же содержат множество полезных макро- и микроэлементов. А самым лучшим решением будет употребление в пищу свежих овощей и зелени.

Спортом лучше заниматься в утренние или вечерние часы, рекомендуют специалисты. Но не надо испытывать организм на прочность, следует отказаться от больших нагрузок. Лучше тренироваться понемногу, но часто. И лишь со временем начать повышать нагрузку, считает врач, специалист по бегу Алексей Лютых.