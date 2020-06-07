Британские СМИ узнали новое место жительства Скрипалей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее якобы был отравлен в английском городке Солсбери, может проживать в Новой Зеландии. По крайней мере, такое заявление сделал сегодня британский таблоид The Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве.
Авторы публикации утверждают, что экс-шпион переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью, а также поменял имя и фамилию. Отмечается, что тому же примеру последовала и Юлия Скрипаль.
Напомним, Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, и его дочь Юлия якобы стали жертвами покушения через отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, однако Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность РФ к делу Скрипалей.