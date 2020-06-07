Британские СМИ узнали новое место жительства Скрипалей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее якобы был отравлен в английском городке Солсбери, может проживать в Новой Зеландии. По крайней мере, такое заявление сделал сегодня британский таблоид The Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве.

Авторы публикации утверждают, что экс-шпион переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью, а также поменял имя и фамилию. Отмечается, что тому же примеру последовала и Юлия Скрипаль.