Петербуржцы лишились полмиллиона рублей, решив купить респираторы по объявлению

В Санкт-Петербурге местные жители решили купить респираторы по объявлению в Интернете и лишились 510 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на местное ГУ МВД РФ.

Чтобы совершить сделку, двое мужчин подъехали на автомобиле к дому № 28 по Республиканской улице. Один из них вышел из машины к продавцам. Мужчина, который должен был предоставить товар, попросил показать деньги. Увидев сумму, он ударил покупателя по голове, забрал у него 510 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". Силовикам в тот же день удалось задержать подозреваемых.