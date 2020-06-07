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Петербуржцы лишились полмиллиона рублей, решив купить респираторы по объявлению

Сделка должна была состояться на улице, но встреча закончилась нападением.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге местные жители решили купить респираторы по объявлению в Интернете и лишились 510 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на местное ГУ МВД РФ.

Чтобы совершить сделку, двое мужчин подъехали на автомобиле к дому № 28 по Республиканской улице. Один из них вышел из машины к продавцам. Мужчина, который должен был предоставить товар, попросил показать деньги. Увидев сумму, он ударил покупателя по голове, забрал у него 510 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". Силовикам в тот же день удалось задержать подозреваемых.

Напомним, ранее в Минпромторге сообщили, что в России снизилась средняя стоимость защитных масок — с 55 до 18 рублей.

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