В Солнечногорске похитили несовершеннолетнего сына московского адвоката

По предварительной версии, 5 июня подросток находился с родителями в загородном доме в деревне Похлебайки в Солнечногорском районе. Вечером он вышел на прогулку на встречу с другом и не вернулся. Утром родители стали получать сообщения с угрозами и требованием предоставить учредительные документы на бизнес.