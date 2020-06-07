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В Солнечногорске похитили несовершеннолетнего сына московского адвоката

На телефоны его родителей стали поступать сообщения с угрозами.

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

В подмосковном Солнечногорске похитили 16-летнего сына московского адвоката. Следователи возбудили уголовное дело. По данным Лайфа, речь идёт о сыне правозащитника Константина Скрыпника.

По предварительной версии, 5 июня подросток находился с родителями в загородном доме в деревне Похлебайки в Солнечногорском районе. Вечером он вышел на прогулку на встречу с другом и не вернулся. Утром родители стали получать сообщения с угрозами и требованием предоставить учредительные документы на бизнес.

Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ), — отмечается на сайте регионального СК.

Скрыпник является важным свидетелем по делу банды киллера Аслана Гагиева. По данным следствия, ОПГ промышляла заказными убийствами на территории Москвы и Северной Осетии.

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