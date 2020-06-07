Десять человек застрелены в реабилитационном центре в Мексике

В Мексике совершено массовое убийство в реабилитационном центре для зависимых от наркотиков. Это случилось в штате Гуанахуато, сообщает телеканал Televisa. Все десять человек, находившиеся в момент нападения на месте, погибли.

Отмечается, что произошло всё накануне около 16 часов дня (полночь воскресенья по Москве). В здание ворвалась группа неизвестных и открыла огонь по всем присутствующим. Девять человек погибли сразу, один — в больнице.

Сейчас на месте работает полиция. Там предполагают, что стрельбу мог устроить один из преступных картелей, отголоски войны между которыми в последнее время слышны по всей стране.