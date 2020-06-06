Польские власти на 16,5% повысили тариф на транзит российского газа

В Управлении по регулированию энергетики (URE) Польши утвердили новый тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Он повысился на 16,5%.





— Введение тарифа на 2021 год приведёт к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу, — отмечается на сайте регулятора.

Повышенный тариф касается компаний Gaz-System и EuRoPol GAZ. Последняя владеет польским участком трубопровода Ямал — Европа. EuRoPol GAZ принадлежит "Газпрому" и польской компании PGNiG.

Ещё 17 мая истёк срок действия российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. С этого дня поставки осуществляются только на основе аукционов, которые проводит Gaz-System. "Газпром" резко снизил загрузку газопровода, в отдельные дни газ вовсе не прокачивается.

