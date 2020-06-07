Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Самозанятым россиянам начислили уже более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала. Об этом сегодня рассказал глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Он отметил, что деньги поступают через приложение "Мой налог".

— Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно называют его бонусами. То есть это та сумма, которая идёт на уплату налогов. Мы начислили в приложении "Мой налог" более 8,5 миллиарда рублей, эта мера касается более 700 тысяч человек, — рассказал он в эфире передачи "Вести недели".