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Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Ранее глава кабмина подписал постановление о возвращении этой группе граждан налогов за 2019 год.

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Фото © Pixabay / Photochur

Самозанятым россиянам начислили уже более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала. Об этом сегодня рассказал глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Он отметил, что деньги поступают через приложение "Мой налог".

Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно называют его бонусами. То есть это та сумма, которая идёт на уплату налогов. Мы начислили в приложении "Мой налог" более 8,5 миллиарда рублей, эта мера касается более 700 тысяч человек, — рассказал он в эфире передачи "Вести недели".

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым налоги для самозанятых, уплаченные в 2019 году, должны быть возвращены.

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