В США полицейские на коленях вымыли ноги темнокожим пасторам — видео

Полицейские города Кэри, штат Северная Каролина, вымыли ноги темнокожим пасторам на фоне громких протестов против расизма. При этом сотрудники правопорядка находились на коленях. Видео опубликовал телеканал ABC11.

На кадрах видно, как двое священнослужителей-афроамериканцев сидят на скамейке, а перед ними на коленях находится несколько человек. Один из пасторов вместе со всеми читает молитву, после чего полицейские и другие собравшиеся принимаются мыть сидящим ноги.

Сцена символизирует одно из событий Тайной вечери, когда Иисус омыл ноги собравшимся апостолам. Подобное омовение выражает акт смирения.