Ковбои на лошадях прискакали на акцию протеста в пригороде Лос-Анджелеса — видео

Видео © Facebook / Compton Cowboys / Twitter / Steve Kuzj

Члены объединения "Ковбои Комптона" присоединились к акции протеста против полицейского произвола и расизма в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает телеканал KTLA.

Несколько десятков людей на лошадях в компании сотен других граждан прошлись до памятника Мартину Лютеру Кингу, установленному у мэрии Комптона.

— Это для книг по истории, давайте прокатимся, — сказано в посте коллектива в "Фейсбуке".

На одном из плакатов протестующих красовалась надпись "Твоя битва — моя битва".

Один из ковбоев снял на видео марш и сказал, что именно такой, по его мнению, и должна быть мирная акция. Поддержку ковбоям выразили жители других городов страны.