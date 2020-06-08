Ковбои на лошадях прискакали на акцию протеста в пригороде Лос-Анджелеса — видео

Видео © Facebook / Compton Cowboys / Twitter / Steve Kuzj
Члены объединения "Ковбои Комптона" присоединились к акции протеста против полицейского произвола и расизма в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает телеканал KTLA.
Несколько десятков людей на лошадях в компании сотен других граждан прошлись до памятника Мартину Лютеру Кингу, установленному у мэрии Комптона.
— Это для книг по истории, давайте прокатимся, — сказано в посте коллектива в "Фейсбуке".
На одном из плакатов протестующих красовалась надпись "Твоя битва — моя битва".
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Один из ковбоев снял на видео марш и сказал, что именно такой, по его мнению, и должна быть мирная акция. Поддержку ковбоям выразили жители других городов страны.
Напомним, акции протеста начались по всей территории США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицией 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации. В ходе беспорядков жертвами стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.