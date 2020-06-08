Участники акции против расизма в Бельгии разграбили магазин модного дизайнера — видео

В столице Бельгии Брюсселе 7 июня прошла демонстрация в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде и против полицейского произвола и насилия. Мирное шествие переросло в беспорядки и стычки с полицией, сообщает газета Le Soir.

Днём на улицы вышло около 10 тысяч человек, они собрались в квартале Матонж возле Дворца правосудия. В начале акции протестующие скандировали лозунги, выступили представители нескольких политических партий. В знак солидарности толпа опустилась на колени.

Под конец ситуация ухудшилась: сотни людей напали на полицейских и забросали их булыжниками и бутылками. Правоохранители использовали водомёты, чтобы протолкнуть демонстрантов вглубь квартала. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как демонстранты грабят магазин малайзийского дизайнера Джимми Чу и пытаются разбить витрины соседнего с ним Gucci, также они поджигают мусорные баки и куски картона. Отмечается, что некоторым заведениям был нанесён значительный ущерб.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз отдал приказ начать аресты и немедленно прекратить нарушения общественного порядка. Он заявил, что преступные действия митингующих положили конец дани памяти Джорджа Флойда.