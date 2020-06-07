Депутат Рады обвинил власти Украины во лжи об американских лабораториях в стране

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что власти Украины скрывают информацию об американских биологических лабораториях на территории страны.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский переадресовал соответствующий вопрос премьер-министру, а тот — Министерству здравоохранения, откуда пришли два ответа, взаимоисключающие друг друга.

— В одном из них министр утверждает, что на Украине, цитирую, "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом — что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине, — написал Кузьмин в "Фейсбуке".

Депутат уточнил, что понятия "отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность" не являются синонимами.

— Это, как говорят в Одессе, две большие разницы, — добавил Кузьмин.

Он подчеркнул, что Пентагон в конце апреля подтверждал информацию, что на Украине действуют лаборатории, в которых совместно с правительством страны осуществляется работа над изучением опасных вирусов.