Пермские врачи рассказали о состоянии мальчика, который провёл в тайге четыре дня

Врачи рассказали о состоянии десятилетнего Кости из Пермского края, который потерялся в тайге и четыре дня провёл в лесу среди диких зверей, болот и бурелома. По их словам, угрозы жизни ребёнка нет, сообщил Минздрав Прикамья.

Мальчика подобрал водитель рейсового автобуса, его передали медикам Гайнской районной больницы, которые на месте оказали ребёнку первую медицинскую помощь. Затем Костю перевезли в Коми-Пермяцкую окружную больницу города Кудымкара. Туда прибыли реаниматологи и забрали его в детскую краевую больницу в Перми. Юному пациенту начали оперативно проводить инфузионную терапию против обезвоживания.

— Сейчас ребёнок находится в отделении анестезиологии и реанимации в состоянии средней тяжести. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы жизни нет, — сообщил замглавврача медицинского учреждения Дмитрий Шабунин.