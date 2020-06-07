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Пермские врачи рассказали о состоянии мальчика, который провёл в тайге четыре дня

Медики начали экстренную терапию против обезвоживания.

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Фото © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"

Врачи рассказали о состоянии десятилетнего Кости из Пермского края, который потерялся в тайге и четыре дня провёл в лесу среди диких зверей, болот и бурелома. По их словам, угрозы жизни ребёнка нет, сообщил Минздрав Прикамья.

Мальчика подобрал водитель рейсового автобуса, его передали медикам Гайнской районной больницы, которые на месте оказали ребёнку первую медицинскую помощь. Затем Костю перевезли в Коми-Пермяцкую окружную больницу города Кудымкара. Туда прибыли реаниматологи и забрали его в детскую краевую больницу в Перми. Юному пациенту начали оперативно проводить инфузионную терапию против обезвоживания.

Сейчас ребёнок находится в отделении анестезиологии и реанимации в состоянии средней тяжести. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы жизни нет, сообщил замглавврача медицинского учреждения Дмитрий Шабунин.

Ранее в Башкирии нашли немого мальчика, который пропал два дня назад.

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