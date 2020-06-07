"Очень долгие хлопки". Очевидцы рассказали, что стрельба на юго-западе Москвы продолжалась 20 минут

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Очевидцы рассказали Лайфу, что стрельба на улице Строителей на юго-западе Москвы продолжалась около 20 минут.

— Минут 20 как минимум была стрельба. Это я сейчас понимаю, что стрельба, а тогда я думала, что просто хлопки [от петард], — пояснила местная жительница Лайфу.

Другие жильцы района отметили, что петарды в этом месте рвутся постоянно и все уже привыкли к подобным хлопкам. Они уточнили, что выстрелов было больше двух.

Сейчас двор дома, откуда вёлся огонь, полностью оцеплен. На месте работают оперативные службы. В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в ходе стрельбы пострадало двое прохожих.