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"Будто петарды рвали". Очевидцы рассказали Лайфу подробности стрельбы на юго-западе Москвы

По сообщениям источника, стрелок забаррикадировался в квартире и не идёт на контакт.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Очевидцы рассказали Лайфу о подробностях стрельбы из окна дома на улице Строителей на юго-западе Москвы.

Сначала были выстрелы, но никто не обращал внимания. Будто петарды рвали. Затем мы услышали пронзительный крик. Несколько мужиков пытались его вразумить. Сейчас все в каком-то ожидании. Всё спокойно. Только скорые уехали, — пояснили местные жители.

Они добавили, что на место приехали три полицейские машины и три кареты скорой помощи. Сейчас выстрелов уже не слышно, но полиция не уезжает. По сообщению источника Лайфа, стрелок забаррикадировался в квартире и на контакт не идёт. Полиция готовится к штурму.

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