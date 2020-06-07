"Будто петарды рвали". Очевидцы рассказали Лайфу подробности стрельбы на юго-западе Москвы

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Очевидцы рассказали Лайфу о подробностях стрельбы из окна дома на улице Строителей на юго-западе Москвы.

— Сначала были выстрелы, но никто не обращал внимания. Будто петарды рвали. Затем мы услышали пронзительный крик. Несколько мужиков пытались его вразумить. Сейчас все в каком-то ожидании. Всё спокойно. Только скорые уехали, — пояснили местные жители.