С боевым оружием употребляли спиртное. Полицейские решили нарушить карантин в кафе, но их ждал неприятный сюрприз — видео

Видео © VK / ЧП Краснодар

Полицейские из Дагомыса решили собраться в кафе во время карантина и устроить весёлый пикник, но их ждал неприятный сюрприз — нагрянула проверка из Управления собственной безопасности. Видео неожиданной встречи было опубликовано в группе "ЧП Краснодар" соцсети "ВКонтакте".

Надзорный орган застал компанию в кафе "У деда" 5 июня, за день до смягчения режима по коронавирусу на Кубани. На подходе к заведению обнаружились служебные автомобили, внутри гуляли мужчины, некоторые из них были в полицейской форме.

Появление сотрудника УСБ, судя по кадрам видео, не слишком впечатлило полицейских, они не сделали музыку тише и не отвлеклись от разговоров, пока проверяющий не потребовал встать и представиться.

— Вы на смене? С боевым оружием? Употребляете спиртные напитки? Сейчас, ребята, всё равно всё выясним, — пригрозил он.

Как стало известно Лайфу, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю уже начало проверку обстоятельств происшествия и всех сотрудников, причастных к инциденту. Расследование пока проводится по факту обнаруженных видеоматериалов.