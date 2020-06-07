Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ рекордно повысила цены на нефть

Saudi Aramco беспрецедентно увеличила цены на экспорт нефти после заседания ОПЕК+. Такое повышение зафиксировано впервые за 20 лет, сообщает Bloomberg. Это решение стирает почти все скидки, которые королевство сделало во время ценового противостояния с Россией.
Резкий рост цен показывает, что Саудовская Аравия использует все имеющиеся в её распоряжении инструменты, чтобы развернуть рынок нефти после того, как цены в апреле упали до отрицательных значений. Издание отмечает, что вслед за ней могут последовать другие производители.
Сокращение производства во главе с Саудовской Аравией и Россией повысило цены в мае, и группа ОПЕК+ решила накануне продлить эти ограничения до июля. Saudi Aramco, которая обычно объявляет цены пятого числа каждого месяца, откладывала свои июльские показатели до тех пор, пока члены ОПЕК+ не приняли решение.
Официальная цена продажи флагманской нефти марки Arab Light в Азию, на которую приходится более половины продаж саудовской нефти, возросла на $6,10 за баррель. Эксперты ожидали более умеренного повышения расценок — примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до $1,90 за баррель.
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Напомним, первая сделка по сокращению нефтедобычи была окончательно согласована 10 апреля. Накануне члены ОПЕК договорились продлить снижение выработки чёрного золота ещё на месяц и согласовали аналогичные меры на август.