В Волгограде госпитализация женщины с CoViD-19 закончилась погромом и "захватом" скорой

В Волгограде молодая семья с годовалым ребёнком устроила погром в больнице. Закончилось всё полицией и захватом скорой помощи. Кроме того, один из родителей является носителем CoViD-19, сообщает портал V1.

Инцидент произошёл накануне вечером. В больницу приехала 23-летняя девушка с подтверждённым коронавирусом. Вместе с ней как контактное лицо был годовалый малыш. По инструкции медсестра закрыла пациентов в кабинете на ключ до прихода дежурного врача, из-за чего молодая мама пришла в ярость.

— На просьбу надеть малышу маску девушка выхватила её из рук медсестры и швырнула ей в лицо. При этом она кричала, что их с ребёнком насильно удерживают в больнице. Она кидалась в драку, оскорбляла матом медперсонал. В дежурного врача женщина швырнула контейнер с дезинфицирующими средствами, — рассказали врачи инфекционного отделения.

Отмечается, что ранее в тот же день ребёнок упал с дивана и ударился головой, из-за чего врачи подозревали у него сотрясение мозга. Было решено отправить пациентов в другую больницу, однако до того, как это произошло, в отделение пришёл отец семейства. Мужчина начал выбивать дверь и ругаться матов на медиков. Позже врачи убедили его, что их уже ждут в другой больнице, и даже подали карету скорой помощи, однако в этот момент к больнице на вызов мамы прибыл наряд полиции. Врачам пришлось объясняться ещё и перед ними. Пока велось бурное обсуждение, женщина с ребёнком забежала в скорую помощь и начала скандалить с врачами и полицией.

— Две женщины выбегали на крики и пытались урезонить женщину, но она в грубой форме матом обругала и их. Перепугались все — и мамы, и дети. Самое ужасное — она так и не дала осмотреть своего ребёнка. Выбежав из больницы, она потребовала, чтобы скорая вернула её домой. Не раз от неё звучали реплики вроде "этот коронавирус — политическая игра", — рассказали врачи.

Отмечается, что у женщины не было ни маски, ни перчаток. При этом полицейские не приняли никаких мер, хотя она, имея коронавирус, нарушила масочный режим у них на глазах. Чтобы успокоить молодую маму, врачам пришлось отвезти всю семью домой. Теперь полиция проводит проверку и опрашивает сотрудников больницы, а семья тем временем свободно передвигается по городу.