Депутата партии Зеленского избили на заправке в Житомирской области

Депутата Верховной рады Юрия Заславского, являющегося членом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", избили на заправке в селе Заричаны Житомирской области.

Пострадавший сообщил, что конфликт случился после того, как он задел бутылкой стоящего впереди мужчину в очереди к кассе АЗС. По некоторым данным, им оказался депутат сельского совета.

— В пятницу вечером перед праздниками была так называемая эвакуация Киева, поэтому на заправках была масса людей. Многие останавливались купить воду, хот-доги, поэтому была очередь. Масса людей была, и вот так человек отреагировал. Я подумал, что он несерьёзно, и спокойно пошёл к своему автомобилю, — приводит слова депутата "Страна.ua".

Затем местный депутат догнал федерального, начал наносить удары,и Заславский потерял сознание. Он отметил, что не понимает, как из-за такого пустяка можно бить человека.

Парламентарий получил сотрясение мозга и перелом переносицы, но отказался от госпитализации. При этом депутат уточнил, что не знаком с нападавшим.

На место инцидента прибыла полиция. В правоохранительных органах уточнили, что по факту происшествия заведено уголовное дело и начата процедура по выяснению обстоятельств.