Американский сенатор заявил, что Китай препятствует созданию вакцины от коронавируса

Сенатор-республиканец, бывший губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что Китай пытается помешать США и Европе создать вакцину от коронавируса.

— Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлять наши усилия, — сказал он в эфире телеканала Би-би-си.

Скотт отметил, что Пекин решил "стать противником демократии" по всему миру и не желает, чтобы Великобритания, Европа или США первыми создали препарат. По словам сенатора, Китай не собирается делиться, если опередит весь мир, в то время как его оппоненты готовы предоставить разработки для всех людей.

Политик добавил, что сведения поступили от разведывательного сообщества и вооружённых сил, однако он не вправе раскрыть больше информации. В КНР пока не ответили на обвинения.