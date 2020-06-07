Появились новые подозрения по поводу сокрытия Китаем фактов о CoVID-19

В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов и медлил с докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К этому выводу пришли специалисты независимой медиагруппы Caixin по итогам собственного расследования.

Согласно отчёту аналитиков, Пекин сообщил ВОЗ о вспышке "таинственной пневмониеподобной болезни" только в конце декабря, когда уже как минимум пять лабораторий КНР сделали вывод о существовании смертельно опасного вируса. При этом один из исследовательских центров ещё в середине декабря предупреждал о высокой заразности CoViD-19.

Таким образом, на момент начала пандемии Китай не только знал о болезни, но и был осведомлён о том, что она передаётся от человека к человеку, заключили аналитики. Между тем Daily Mail обратила внимание на то, что полный отчёт Caixin на китайском языке был удалён. На сайте медиагруппы осталась только английская версия, в которой нет ключевых деталей расследования.