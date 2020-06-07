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СМИ: Росавиация предложит возобновить полёты в 15 стран уже с 15 июля

При этом для бизнес-авиации могут отменить почти все ограничения.

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Росавиация планирует в ближайшее время направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полётов за границу с 15 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран, — сказал собеседник агентства.

По его словам, список государств, куда полёты будут возобновлены, Росавиация планирует составить вместе с Роспотребнадзором. При этом бизнес-полёты могут разрешить "почти во все страны".

Ранее в Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения.

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