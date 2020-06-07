Патриарх Кирилл поздравил православных россиян с Днём Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных россиян с праздником Святой Троицы. Он подчеркнул, что ни один общественный институт в отличие от церкви за две тысячи лет не испытал столь многочисленных гонений и притеснений.

— Мы с вами — часть той единой церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой пятидесятницы, — отметил патриарх во время проповеди в Александро-Невском скиту.