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Патриарх Кирилл поздравил православных россиян с Днём Святой Троицы

Глава РПЦ назвал их частью церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой пятидесятницы.

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Патриарх Кирилл. Фото © Официальный сайт Московской городской епархии Русской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных россиян с праздником Святой Троицы. Он подчеркнул, что ни один общественный институт в отличие от церкви за две тысячи лет не испытал столь многочисленных гонений и притеснений.

Мы с вами — часть той единой церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой пятидесятницы, — отметил патриарх во время проповеди в Александро-Невском скиту.

Накануне в Москве в рамках поэтапного снятия ограничений вновь открылись для посещения храмы, а православные верующие москвичи отметили Родительскую субботу. При этом городские кладбища на праздник остались закрытыми.

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