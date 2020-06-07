В Москве проводили в последний путь Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и снялся более чем в ста фильмах. Режиссёры давали актёру исключительно второстепенные роли, однако он умудрялся затмевать своей игрой главных героев. Кокшенов полюбился зрителю благодаря фарс-комедии "Ширли-мырли", комедии "Не может быть!", ленте "Самая обаятельная и привлекательная" и роли мафиози по кличке Шкаф в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".