Что такое церковный праздник Троица и чего категорически нельзя делать в Пятидесятницу

История праздника День Святой Троицы

Что такое церковный праздник Троица? Почему празднуют Троицу?

Суть Дня Святой Троицы — одного из главных христианских праздников — состоит в том, что на 50-й день после воскресения Христа на апостолов сошёл Святой Дух в виде огненных языков. Этот день называют днём рождения святой церкви, ведь после сошествия Святого Духа апостолы смогли сами совершать таинства церкви, рассказал Лайфу протоиерей Алексей Батаногов.

Почему Троица на 50-й день после Пасхи?

День Святой Троицы имеет и другие названия: Троицын день, святая Пятидесятница, то есть 50-й день. Этот праздник выпадает на 50-й день после праздника Святой Пасхи.

Ещё этот день часто называют днём сошествия Святого Духа на апостолов. Число у праздника может быть разное, но это всегда воскресенье Протоиерей Алексей Батаногов

Как отмечают День Святой Троицы?

Особенность этого дня заключается в том, что на Троицу совершается великая вечерня сразу после литургии. Отличительная черта — в Пятидесятницу читаются особенные коленопреклонённые молитвы. "Они удивительно глубокие по смыслу, и внешним отличием является то, что весь храм и священник, который читает молитвы, стоят на коленях".

Есть традиция украшать храмы травой в этот день, ветвями деревьев, цветами и берёзками. Также верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток берёзы. Любой верующий хочет, видимо, часть праздника принести к себе домой, но не стоит думать, что это какой-то оберег. Это просто символ праздника. Это праздничный день, и вполне уместно порадоваться, повеселиться и как-то разделить праздник со своими близкими. И Троица — это заметнейшее событие в церковной жизни, и разделить такую радость после богослужения с близкими — вполне нормальное желание Протоиерей Алексей Батаногов

Можно ли делать уборку дома в Троицу?

Если у вас в этот день есть необходимость пришить пуговицу, или включить посудомоечную машину, или ополоснуть посуду, то, конечно же, это можно делать, и не стоит этого бояться. А вот большие какие-то дела [по дому] на этот день планировать неправильно Протоиерей Алексей Батаногов

Можно ли купаться на Троицу? Можно ли ездить на кладбище?

Купаться в Пятидесятницу можно, однако начать день нужно с посещения храма: чтения молитв, причастия. Грехом будет поехать купаться вместо того, чтобы пойти в церковь.

Что касается посещения кладбища в этот день, это один из вариантов духовного события — посетить могилку родственника. В советское время это было в некотором смысле пропагандой: на Пасху и на Троицу были бесплатные автобусы до кладбищ, чтобы людей отвлечь от храма. Поэтому традиция такая не абсолютная. Конечно, человек может сходить на кладбище, но не вместо храма, а после храма. Накануне праздника Святой Троицы есть так называемая Троицкая родительская суббота. И эта богослужебная особенность также подталкивает людей в этот день посетить кладбище, то есть накануне самого праздника Святой Троицы Протоиерей Алексей Батаногов

Чего нельзя делать на Троицу?

В Пятидесятницу категорически нельзя ругаться, выяснять отношения, стричься, рубить деревья, работать на огороде и в поле, а ещё вспоминать во время панихиды тех, кто покончил с собой. На Троицу нежелательно жениться.

Календарь церковных праздников на июнь 2023 года. Инфографика © LIFE

Троица: приметы и обычаи