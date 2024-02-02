Церковный календарь на 2024 год: важнейшие православные праздники и посты В православном календаре почти каждый день отмечен каким-либо церковным праздником. Life.ru рассказывает, какого числа Православная церковь будет отмечать важнейшие праздники в 2024 году и перед какими из них верующим следует держать пост. 1 февраля, 21:00 Полный календарь православных праздников и постов на 2024 год. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В 2024 году православные христиане отмечают ряд Великих православных праздников, которые имеют глубокое религиозное значение и играют важную роль в их духовной жизни. Эти праздники отражают основные события из жизни Иисуса Христа, Девы Марии (Богородицы) и других святых и имеют большое значение для верующих. Каждый из этих праздников обладает особыми традициями, обрядами и обычаями, которые помогают православным христианам углубить свою веру и прочувствовать связь с богослужебной традицией.

Календарь Великих православных праздников и постов на 2024 год

Великие праздники

Великие праздники — это особо важные и торжественные праздники Церкви, условно разделяемые на три разряда: двунадесятые, недвунадесятые и Пасху.

Что такое двунадесятые праздники в Православной церкви

В православии важнейшие праздники отличаются особенно торжественным богослужением. Самое большое и светлое событие — это Пасха. Она имеет особый статус и наиболее торжественную службу. Дата празднования Пасхи определяется по лунному календарю. Согласно решению Первого Вселенского собора христианских церквей, Пасха должна отмечаться в ближайшее воскресенье после первого полнолуния. Причём если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Поэтому дата Пасхи является уникальной для каждого года. Празднование может проходить в период с 4 апреля по 8 мая. В этом году дата приходится на 5 мая. После неё начинается Пасхальная неделя — время радостного празднования Светлого Христова Воскресения. Остальные великие праздники делятся на двунадесятые и недвунадесятые.

Неделя после Пасхи называется "Светлой". По правилу Святой церкви (6-е правило VI Вселенского собора) на этой неделе христиане должны стараться побольше читать Священное Писание, радостно молиться и, конечно же, причащаться Святых Христовых Таин (Причастие). Царские врата во всех храмах на этой неделе открыты. Это символизирует победу Христа над адом — Рай открыт! Поститься на этой неделе запрещено. Подготовка к Причастию — это чтение Канона Пасхи, или Часов Пасхи (на выбор). Причащаться можно каждый день. Православный священник Павел Островский

5 мая — Пасха

Великий праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.

Двунадесятые праздники:

Для меня Воздвижение — это осенняя Страстная пятница, когда через полгода после Великого поста могу вновь вспомнить ту цену, уплаченную Богом за моё спасение, за победу над адом и дьяволом. Православный священник Павел Островский

К двунадесятым праздникам относятся 12 важнейших праздников православного календаря, посвящённых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Их разделяют на две категории: непереходящие (имеющие фиксированную дату) и переходящие (с уникальной датой для каждого года).

Среди главных двунадесятых праздников Рождество Христово — один из самых древних и важных праздников в православной традиции. Он отмечается 7 января и является днём пришествия в мир Спасителя. В этот день верующие собираются в храмах для участия в особенных богослужениях. Рождеству предшествует пост, который длится 40 дней и заканчивается в день праздника. В этот день также принято дарить подарки близким и друзьям, а также помогать нуждающимся и бедным.

Другим важнейшим двунадесятым праздником является Крещение Господне. Дата отмечается 19 января и связана с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Воды, освящённые в этот день, считаются особенно благодатными и способными очистить душу и тело. Самый известный обычай, связанный с Крещением Господним, — купание в проруби. Купание символизирует крещение в реке Иордан и является проявлением веры и очищения от грехов.

К двунадесятым относятся и праздники, посвящённые Пресвятой Богородице. Благовещение Пресвятой Богородицы — торжество, посвящённое возвещению Девы Марии ангелом о предстоящем рождении у неё чудесного младенца; Введение во храм Пресвятой Богородицы — дата, когда верные обету родители привели Деву Марию в храм, где она жила до своего замужества, а также даты, посвящённые рождению и успению Пресвятой Девы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Недвунадесятые праздники:

Пять великих праздников в православном календаре, посвящённых рождению и смерти Иоанна Предтечи — крестителя Иисуса Христа, апостолам Петру и Павлу, явлению Богородицы, обрезанию Господню и памяти святителя Василия, относят к недвунадесятым праздникам.

Дни особого поминовения усопших:

9 марта — Суббота мясопустная (Вселенская родительская);

Суббота мясопустная (Вселенская родительская); 30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;

Суббота 2-й седмицы Великого поста; 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста;

Суббота 3-й седмицы Великого поста; 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста;

Суббота 4-й седмицы Великого поста; 9 мая — Поминовение усопших воинов;

Поминовение усопших воинов; 14 мая — Радоница;

Радоница; 22 июня — Суббота Троицкая.

В дни общего поминовения всех умерших христиан принято посещать могилы усопших родственников и молиться о них. Такими датами являются: Вселенская родительская суббота, 2–4-я субботы Великого поста, Радоница, Поминовение усопших воинов, Троицкая и Димитриевская родительская субботы.

Вселенское поминовение усопших перед праздником Святой Троицы имеет древнее происхождение — христиане молились Святому Духу, чтобы Он, так же как живым дарует благодать и успокоение, даровал это и усопшим нашим братьям и сёстрам. В особой степени в этот день христиане молились о тех близких, которые умерли, не покаявшись в своих грехах, или по той причине, что не ходили в храм Божий, или по причине внезапной смерти. Православный священник Павел Островский

Церковные посты

Пост — это период, когда верующие ограничивают себя в приёме пищи животного происхождения. Выделяют четыре многодневных поста: Великий, Петров (Апостольский), Успенский, Рождественский и три однодневных: Крещенский сочельник, Усекновение главы Иоанна Предтечи и Воздвижение Креста Господня. Также имеются посты по средам и пятницам.

Пост — это не просто ограничения в еде. Не менее важно ограничивать себя от злых поступков, раздражения и ссор. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Многодневные посты

В последние годы после начала каждого Великого поста начинают звучать голоса о том, что, мол, пища — не главное, не надо "фарисействовать" и лучше мясо в пост есть, чем людей. Якобы "пищевые ограничения" совершенно не важны. Не верьте этим голосам! Соблюдение Великого поста — это закон Церкви. 69-е апостольское правило предписывает клирика, который не соблюдает Великий пост, извергать из сана, а мирянина — отлучать от Церкви. Иерей Георгий Максимов

Однодневные посты

Кроме того, среда и пятница — традиционные дни поста в православии. Держа однодневный пост, верующие вспоминают события последних дней земной жизни Христа:

В среду вспоминается предательство Христа его учеником — Иудой. Держа пост, христиане сокрушаются не только о человеке, который, поддавшись сребролюбию, обещал предать Учителя иудеям, но также — о себе, своих немощах, ежедневно становящихся причиной отступления от Господа. Недаром в Акафисте ко Причащению верующий сокрушается: "Аз же, что́ реку́ Ти́, седми́жды на де́нь па́даяй и изменя́яй Тебе́?"

Пятница — это скорбный день, когда Иисус умер на Кресте. В православии Страстная пятница — время полного воздержания, когда скорбящие христиане не едят, не пьют. Однако почти все другие пятницы года — это тоже воспоминания о Распятии, поэтому верующие соблюдают пост.

Сплошные седмицы

Сплошные седмицы — это недели, в которых нет поста в среду и пятницу:

7 – 18 января — Святки;

Святки; 26 февраля – 2 марта — неделя о Мытаре и фарисее;

неделя о Мытаре и фарисее; 11 – 17 марта — Масленица;

Масленица; 6 – 11 мая — Пасхальная седмица;

Пасхальная седмица; 24 – 30 июня — Троицкая седмица.

Авторы Андрей Соколов