Страстная пятница – 2023: Что можно и чего нельзя делать 14 апреля в самый строгий день Великого поста

Великая (Страстная) пятница — это день, в который Христа бичевали, судили, приговорили к смертной казни, привели на лобное место и распяли. Соответственно, это самый важный день сострадания для православных христиан.

Поэтому Страстная пятница — это день самого строгого поста. И по возможности надо вообще не вкушать в этот день или хранить самый-самый строгий пост из всех возможных Николай Савченко Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Что можно делать в Страстную пятницу 14 апреля

Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Начать день стоит с молитвы, обязательно сходить в храм. В Страстную пятницу 14 апреля верующие, соблюдающие Великий пост, должны по возможности совсем отказаться от пищи. До полуночи пить только воду. Но если не получается, в виде исключения можно съесть немного постного хлеба. От голодания в Страстную пятницу освобождены беременные и кормящие матери, а также люди с серьёзными проблемами со здоровьем.

Пятница — конец земной жизни Иисуса Христа, день его смерти. Её стоит провести в тишине и размышлениях, подумать о том, что бы вы хотели исправить или изменить. В Страстную пятницу приято печь куличи и красить яйца. По погоде в этот день судили о том, насколько тёплой и сухой будет весна Елена Нолари Астролог

В Страстную пятницу можно провести небольшой обряд: после службы в храме нужно принести домой 12 свечей. Все зажечь и в течение дня следить, чтобы они не погасли. Если до полуночи ни одна не потухнет, то на весь следующий год в вашем доме воцарятся гармония, мир и покой.

Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя

Великая пятница – 2023: запреты и обычаи самого скорбного дня Страстной седмицы. Фото © Shutterstock

Страстная пятница 14 апреля считается самым строгим днём Страстной недели. В этот день в знак глубокого траура в церкви не проводится литургия, а все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, его распятию, смерти, снятию с креста тела и погребению.

14 апреля нельзя веселиться, играть свадьбу, венчаться. По преданиям, кто отметёт запреты и устроит праздник, будет потом весь год горевать. Не стоит также делать уборку в квартире, принимать банные процедуры, потому как всё это нужно было сделать накануне в Чистый четверг. Также нужно воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур.

В Страстную пятницу 14 апреля нельзя распивать алкоголь, а супругам — интимно сближаться. Приметы гласят, что ребёнок, зачатый в самый скорбный и строгий день Страстной недели, вырастет непослушным и с проблемами со здоровьем.

Можно ли в Великую пятницу работать, заниматься огородом или бытом?

Что можно есть, что считается грехом и что запрещено в Страстную пятницу. Фото © Shutterstock

Для многих окажется так, что 14 апреля — день рабочий. Поэтому, несмотря на ограничения, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.