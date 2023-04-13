Российские учёные научили "бархатные тяги" вырабатывать энергию

Молодые учёные из Санкт-Петербурга создали прототип умной одежды и обуви, которые будут вырабатывать энергию за счёт движения тела. Для создания проекта, который получил название Cyber Vestis, использовались трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье, коннекторы и гибкие аккумуляторы.

"Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться", — отметил в беседе с газетой "Петербургский дневник" один из авторов разработки.