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13 апреля, 15:41

Российские учёные научили "бархатные тяги" вырабатывать энергию

Молодые петербургские учёные создали умную одежду, вырабатывающую энергию

<p>В составе — трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье, коннекторы и гибкие аккумуляторы. Фото предоставлено авторами разработки</p>

В составе — трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье, коннекторы и гибкие аккумуляторы. Фото предоставлено авторами разработки

Молодые учёные из Санкт-Петербурга создали прототип умной одежды и обуви, которые будут вырабатывать энергию за счёт движения тела. Для создания проекта, который получил название Cyber Vestis, использовались трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье, коннекторы и гибкие аккумуляторы.

"Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться", — отметил в беседе с газетой "Петербургский дневник" один из авторов разработки.

Такое технологичное решение наверняка заинтересует организации, чьи сотрудники работают в экстремальных условиях.

Депутат – автор мема про "бархатные тяги" рассказал, как записал аудиосообщение

Депутат – автор мема про "бархатные тяги" рассказал, как записал аудиосообщение

Ранее другие учёные из Петербурга изготовили экстракт, замедляющий набор веса при ожирении. По словам экспертов, препарат был создан на основе растительного сырья.

Никита Осипов
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