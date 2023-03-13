Учёные из Санкт-Петербурга изготовили экстракт для замедления набора веса при ожирении, вызванном нарушением обмена веществ. Авторами разработки являются специалисты из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева и Химико-фармацевтического университета. Подробнее об исследовании в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала завкафедрой биохимии СПХФУ Марина Повыдыш. По словам специалиста, препарат был создан на основе растительного сырья.

Учёные из Петербурга изготовили экстракт, замедляющий набор веса при ожирении. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Особенностью нашего исследования является то, что мы работаем не с лекарственными растениями как таковыми, а с биомассой их клеточной структуры, которую вырастили в биореакторах наши коллеги из Института физиологии растений. Свойства и химический состав таких структур зачастую достаточно сильно отличаются от состава исходных растений", — отметила эксперт.

Специалисты проанализировали химический состав растений и обнаружили специфические соединения — стероидные и тритерпеновые гликозиды. Учёные предположили, что они могут влиять на нарушения жирового и углеводного обменов. В ходе экспериментов разработанный препарат показал эффективность. Вероятно, он будет выпускаться в форме сухого экстракта в капсуле.