CNIC: Учёные нашли способ борьбы с ожирением с помощью клеток

Группа учёных из США и Испании разработала способ борьбы с ожирением с помощью клеток. Результаты их исследования опубликовал сайт Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).

Метод, разработанный специалистами, заключается в изменении механизма работы иммунных клеток-макрофагов (иммунные тельца). Благодаря этому подавляются воспаления в жировой ткани, а также стабилизируется уровень сахара в крови. Как следствие, человек худеет.

Макрофаги нужны для борьбы с микробами и опухолевыми клетками. Учёные особое внимание уделили влиянию макрофагов на воспаления при ожирении. Специалисты изучили, как эти иммунные клетки ведут себя при пониженном содержании кислорода, а также постоянном переизбытке или недостатке определённых питательных веществ.

Выяснилось, что провоцирующие воспаление клетки чувствительны к нехватке кислорода. Исследования на генетически модифицированных мышах с погибавшими при таких условиях макрофагами показали, что они менее склонны к набору веса. Со временем этот метод планируют проверить и на людях.