71-летний лётчик из Петербурга Анатолий Самошин попал в Книгу рекордов России: мужчина стал самым взрослым действующим пилотом гражданской авиации. Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", управлять воздушными судами Самошин мечтал ещё с детства — с пяти лет. После окончания школы он поступил в Кременчугское лётное училище.

Петербуржец попал в Книгу рекордов РФ как самый взрослый пилот гражданской авиации. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Уже 42 года Самошин работает в авиакомпании "Россия". Сейчас он занимается безопасностью полётов: наблюдает за подготовкой рейсов, следит за состоянием техники, а также совершает рейсы.