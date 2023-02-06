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6 февраля, 16:45

Петербуржец попал в Книгу рекордов РФ как самый взрослый пилот гражданской авиации

71-летний лётчик из Петербурга Анатолий Самошин попал в Книгу рекордов России: мужчина стал самым взрослым действующим пилотом гражданской авиации. Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", управлять воздушными судами Самошин мечтал ещё с детства — с пяти лет. После окончания школы он поступил в Кременчугское лётное училище.

Петербуржец попал в Книгу рекордов РФ как самый взрослый пилот гражданской авиации. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Уже 42 года Самошин работает в авиакомпании "Россия". Сейчас он занимается безопасностью полётов: наблюдает за подготовкой рейсов, следит за состоянием техники, а также совершает рейсы.

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Ранее Лайф рассказывал о самом молодом пилоте и его кругосветке. Речь идёт о бельгийце Маке Рутерфорде, который в одиночку "прошёл" по территории 52 стран.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов

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