Ляйсан Утяшева рассказала, почему выкинула весы

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что избавилась от весов, чтобы избежать проблем с самооценкой. Об этом она написала в телеграм-канале. По словам спортсменки, в юности её взвешивали восемь раз за день, поэтому всю сознательную жизнь у неё была привычка смотреть на "заветные цифры".

"Но теперь даже при заселении в гостиницу я сразу же прошу убрать весы из моего номера, чтобы у меня не было соблазна узнать, на сколько граммов я сейчас похудела или поправилась", — отметила Утяшева.

Спортсменка считает, что регулярное взвешивание усугубляет проблемы с заниженной самооценкой, тревожным состоянием и может спровоцировать депрессию. Телеведущая подчеркнула, что важнее следить за соотношением жировой и мышечной массы.

Утяшева рекомендовала спрятать весы подальше и следить за состоянием фигуры по одежде. Например, выбрать пару джинсов и ориентироваться по ним.