Психолог рассказала, что такое синдром загнанной лошади и как с ним бороться

Спорт и здоровый сон помогут бороться с синдромом загнанной лошади, так как стимулируют выработку гормонов и нормализацию обмена веществ. Об этом заявила социальный психолог Санкт-Петербургского психоневрологического интерната № 7 Татьяна Архипова.

Психолог рассказала, как избавиться от синдрома загнанной лошади. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Нужно чередовать умственную и физическую нагрузку. Не засиживаться на рабочем месте. Также менять обстановку, в которой вы находитесь. Чаще путешествуйте, гуляйте по городу", — отметила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом эксперт отметила, что не стоит путать синдром загнанной лошади с синдромом хронической усталости. Дело в том, что второй — постоянный и длится в течение полугода. В таком случае человек беспрерывно испытывает физическое и умственное утомление, а также не способен сосредоточиться, разочаровывается в своих силах, организм находится на грани истощения. Ухудшить ситуацию могут перенесённые заболевания, постоянный стресс, нарушение обмена веществ и дефицит витаминов, добавила Архипова.