Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 16:20

Психолог рассказала, что такое синдром загнанной лошади и как с ним бороться

Эксперт Архипова: Спорт и здоровый сон помогут бороться с синдромом загнанной лошади

Спорт и здоровый сон помогут бороться с синдромом загнанной лошади, так как стимулируют выработку гормонов и нормализацию обмена веществ. Об этом заявила социальный психолог Санкт-Петербургского психоневрологического интерната № 7 Татьяна Архипова.

Психолог рассказала, как избавиться от синдрома загнанной лошади. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Нужно чередовать умственную и физическую нагрузку. Не засиживаться на рабочем месте. Также менять обстановку, в которой вы находитесь. Чаще путешествуйте, гуляйте по городу", — отметила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом эксперт отметила, что не стоит путать синдром загнанной лошади с синдромом хронической усталости. Дело в том, что второй — постоянный и длится в течение полугода. В таком случае человек беспрерывно испытывает физическое и умственное утомление, а также не способен сосредоточиться, разочаровывается в своих силах, организм находится на грани истощения. Ухудшить ситуацию могут перенесённые заболевания, постоянный стресс, нарушение обмена веществ и дефицит витаминов, добавила Архипова.

6 обязательных ритуалов, которые должны быть в жизни каждого, кто хочет душевного спокойствия

6 обязательных ритуалов, которые должны быть в жизни каждого, кто хочет душевного спокойствия

Ранее Лайф писал про шесть главных симптомов, что человек не просто устал, а эмоционально выгорел. Одним из них является нежелание общаться.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров