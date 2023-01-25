6 главных симптомов, что вы не просто устали, а эмоционально выгорели

Сейчас модно говорить о синдроме эмоционального истощения, или же выгорании. Большинство людей не верят, что такое вообще существует, и просто списывают всё на банальную усталость. Никак не меняют образ жизни и делают себе только хуже. Так ли сильно отличаются друг от друга эти два понятия? Да, невероятно как. Переутомление — это всем известное физиологическое состояние организма, которое появляется после длительной активной деятельности. Например, упорных занятий в спортзале без должных перерывов. Усталость проходит, если человек хорошо отдохнул, то есть восстановил физические силы. Выгорание — вещь гораздо более серьёзная, связанная напрямую с психикой, и просто поспать в выходные, чтобы прийти в норму, не получится. Что же такое эмоциональное истощение?

Под термином "выгорание" понимается особое состояние человека, когда он одновременно истощён физически и психологически. Это защитная реакция организма как на постоянный стресс и хроническую усталость, так и на перенапряжение на работе. Люди в этом случае чувствуют опустошённость, сильнейшее изнеможение от своего дела, упадок сил и часто полное безразличие ко всему вокруг. Выгорание также рассматривается и как профессиональный кризис, связанный не только с межличностными отношениями, но и с работой в целом. На то, что вы не просто устали, укажут следующие симптомы эмоционального истощения.

1. Сильная забывчивость, проблемы с памятью

Один из явных симптомов, что у вас не просто усталость, а именно выгорание,— проблемы с памятью. Возникают они как и от развивающейся бессонницы, так и постоянно работающего мозга. Человек настолько уже переполнен тревожностью, мыслями о провалах, кажущихся непреодолимыми проблемах, что психика понемногу начинает "помогать" хозяину. Можно сказать, что так она пытается абстрагировать человека. Но и факт переутомления нервной системы и головного мозга тоже влияет на сбои в работе памяти.

2. Нежелание общаться

Выгорающий или уже перегоревший человек довольно резко прекратит общение со своим кругом. Фото © Unsplash

Человек, находящийся в эмоциональном выгорании, подсознательно стремится сохранить последние крупицы энергии. Потому часто личности, столкнувшись с этим синдромом, начинают отдаляться. Они могут перестать контактировать с коллегами, знакомыми и даже самыми близкими людьми. Ведь общение забирает у них кучу сил и энергии, а не восполняет их.

3. Сознательная безответственность

Человек, кто просто устал, не захочет вставлять себе палки в колёса или думать о том, чтобы бросить дело, которое приносит радость. А вот тот, кто выгорел, как раз столкнётся с этим симптомом сполна. Начнёт намеренно отлынивать от обязательств, потому что не сможет преодолеть определённый психологический барьер внутри себя. Как ни странно, но чаще всего эмоциональным истощением "болеют" трудоголики. Те, кто без остановки работал 24/7, станут менее результативными и осознанно вступят на путь "бездельников". Их будет мучить за это совесть, но переступить через себя и закончить дела окажется непосильной задачей.

4. Отстранённость, циничное отношение к обязанностям

Как понять, что у вас эмоциональная истощённость? Появляется циничное отношение к работе и обещаниям. Фото © Unsplash

Из предыдущего симптома эмоционального выгорания плавно вытекает этот. Как только человек принимает свои усталость и беспомощность, то помимо игнорирования определённых задач к другим начнёт относиться максимально цинично и отстранённо. "Пусть и криво, но я же сделал эту табуретку, теперь отстаньте". Общение тоже пронизывается пустыми обещаниями и сорванными планами. Того, кто находится в эмоциональном упадке, больше не волнует, что на него обидятся друзья или знакомые, если в последний момент отказаться, например, от совместного похода в кино.

5. Практически невидимый результат

Попадая в воронку "я тревожусь, потому что у меня ничего не получается <—> у меня ничего не получается, потому что я тревожусь", человек теряет продуктивность. Вроде и нагрузка такая же, как была, и времени никто не лишает, но теперь чувствуется разница. Выгорев, человек сталкивается с самым неприятным симптомом — нерезультативностью. Положительная динамика отсутствует, хотя человек вкладывает невероятное количество усилий в работу. Успехов практически нет, и это запускает механизм внутренней самокритики и тревожности. Что в итоге приводит к апатии.

6. Апатия

Апатия — один из самых тяжёлых симптомов эмоционального выгорания. Фото © Unsplash

Потеря интереса к жизни — один из самых сложных в лечении симптомов эмоционального истощения. Человек испытывает апатию: ему больше ничего не приносит радость, появляется раздражение, а то, что приносило удовольствие раньше, сейчас злит. И вся жизнь превращается в серую рутину, которая только усугубляет состояние человека.