6 вредных советов для тех родителей, которые хотят вырастить детей страдальцами

То, как мамы и папы ведут себя с детьми, напрямую влияет на малышей. Отношения с родителями закладывают основу личности будущего взрослого. Если обсуждать чувства и эмоции ребёнка, уважать его и идти на компромиссы, можно вырастить сильную и независимую от чужого мнения персону. А оно не всем надо. Некоторые предпочитают воспитывать дитятко так, чтобы оно во всём слушалось и не делало ни шагу вправо-влево. Следующие вредные советы как раз помогут в этом.

1. Всегда критикуйте

Простой пример, как навсегда отбить у ребёнка желание что-то вам рассказывать, — постоянно его критиковать. Например, дочка вспоминает смешной, по её мнению, случай из школы: она случайно перепутала буквы местами и написала слово неправильно. Но вместо того, чтобы посмеяться вместе с малышкой, родитель принимается критиковать её и говорить что-то по типу "Как можно не знать таких элементарных вещей?". В следующий раз дочь не станет рассказывать про неудачи, ведь её засмеют. Значит, начнёт обманывать, чтобы не расстраивать взрослых.

2. Настаивайте на своей правоте

Неудачники и страдальцы не привыкли отстаивать своё мнение: их в детстве этому не научили. Фото © Shutterstock

Взрослые не ошибаются, ведь так? Потому пресекайте любые попытки извиниться перед малышом, которого случайно обидели. Что он может понимать в делах старших? Просто установите над чадом тотальный контроль и руководите им. И постоянно напоминайте, что вы говорили, как правильно поступить в той или иной ситуации, его вина, что этого не запомнил. Но точно не ваша: вы всегда правы.

3. Запугивайте ребёнка, чтобы тот слушался

Хотите полностью подчинить себе малыша? Тогда всё время запугивайте его ужасами окружающего мира. Почаще акцентируйте внимание, что без вас ребёнок никто. А если тот всё же ослушается и сделает что-то против вашей воли — жди беды. Рассказывайте про злых людей. Внушайте мысль, что, кроме семьи, помощи ждать неоткуда. И тогда даже в 40 годиков любимое чадо будет "счастливо" жить с вами под одной крышей.

4. Решайте всё за ребёнка

Прикрываясь заботой, обязательно помогайте малышу с выбором. Точнее, принуждайте к правильному, по вашему мнению, варианту. Решайте, что есть, куда идти, чем заниматься, с кем дружить и кого любить. И тогда, даже будучи взрослым человеком, такая инфантильная и несамостоятельная личность и шагу ступить не сможет без вашего напутствия.

5. Всё запрещайте

Если хотите вырастить максимально неуверенную в себе личность, запрещайте ребёнку абсолютно всё. Фото © Shutterstock

Чем меньше ребёнок самовольничает, тем целее будет. Вы же просто волнуетесь и не хотите, чтобы чадо поранилось или попало в неправильную компанию, правда? Как можно чаще используйте фразы "Нельзя!", "Не трогай это", "Не ходи туда" и "Не смей этого делать". И никогда не объясняйте своих мотивов. Потому что вы взрослый, вам виднее.

6. Напоминайте ребёнку, как сильно вы стараетесь ради него