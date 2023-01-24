Пять знаков зодиака, которым в 2023-м придётся работать до изнеможения

Кто из представителей зодиакального круга в 2023-м будет работать больше других? Карты раскрыла звезда "Битвы экстрасенсов" — ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы в 2023-м могут рассчитывать на позитивные изменения по всем фронтам. Фото © Shutterstock

Близнецы в 2023-м вполне могут рассчитывать на позитивные изменения по всем фронтам: успехи ждут в карьере, личной жизни. Проблем не будет и с финансами. Звёзды сулят переезд в другой город, и этот опыт пойдёт на пользу представителям стихии Воздуха. Во второй половине года в работе наметится стабильность, обстановка в офисе будет спокойнее. Но и трудиться придётся в поте лица — пробовать, внедрять, анализировать, обучаться. Сейчас рождённым под знаком зодиака Близнецы людям нужно прокачивать такие качества, как усидчивость, умение идти на компромиссы, организованность.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы в 2023-м должны развивать навыки коммуникации и публичных выступлений. Фото © Shutterstock

Скорпионам ясновидящая рекомендовала начать проявлять активность в карьерных вопросах уже в конце зимы 2023-го. Самое время подумать, как развиваться на нынешнем месте работы либо же подобрать новую компанию. Эти представители стихии Воды сами будут притягивать нужных, полезных людей. Не стоит забывать про искренность в отношении с окружающими, ведь хитрых никто не любит. Что Скорпионам просто необходимо развивать в себе? Навыки коммуникации и выступления на публике. Те носители этого знака зодиака, кто владеет семейным бизнесом, должны сейчас уделять особое внимание обратной связи от клиентов и расходам компании. Из важного: не следует забивать на эмоциональное и физическое состояние, ведь из-за быстрого взлёта вполне могут произойти переутомление и даже выгорание. Время на отдых — в одиночку или с близкими людьми — нужно находить в любых обстоятельствах.

Знак зодиака Рак

Раки в 2023-й вошли в роли наставников, потому им очень важно работать над ораторскими навыками и читать профессиональную литературу. Фото © Shutterstock

Раки чувствуют, что текущее положение дел на работе и в саморазвитии их вполне устраивает. Возможно, дело в том, что эти представители водной стихии просто не хотят действовать и трудиться, чтобы что-то поменять. Несмотря на желание плыть по течению, рождённые под этим знаком зодиака люди всё равно переживают, как бы заработать, да и побольше. В феврале-марте в сознании Раков могут произойти изменения в вопросах, касающихся карьерного сегмента. Те, кто проявит заинтересованность, выйдут из тени и будут активничать, могут кардинально сменить направление деятельности. Вообще, в 2023-м Раки проживают роль наставников, потому очень важно читать профессиональную литературу и работать над ораторскими навыками. Ещё можно прокачать реакцию на неурядицы и мелкие проблемы и научиться принимать взвешенные решения.

Знак зодиака Козерог

Козерогам нужно развивать навыки ведения переговоров, чтобы не просто слушать, а слышать партнёров. Фото © Shutterstock

Козероги в этом году смогут в несколько раз увеличить доходы, но при одном условии: нужно пахать как конь и постоянно повышать квалификацию на тренингах, курсах, в вузах. Некоторым людям, рождённым под этим земным знаком зодиака, придётся освоить смежное направление. Козерогам следует научиться не просто слушать, а слышать партнёров, для этого нужно развивать навыки ведения переговоров. Особенно удачным 2023-й выдастся для тех из них, которые стоят во главе семейного бизнеса. Если заручиться поддержкой родных, а самому помнить про трудолюбие, все затраченные усилия окупятся и обязательно принесут результаты, поражающие своими масштабами. Тем Козерогам, которые заняты поиском новой работы, можно испытать себя в IT, архитектуре или сервисах доставки продуктов.

Знак зодиака Телец

Рождённые под знаком зодиака Телец люди должны научиться делать выводы из провалов и перестать бросать затеи при малейших проблемах. Фото © Shutterstock