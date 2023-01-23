Не верьте их словам о любви: Эти имена носят самые гулящие женщины

Мы привыкли думать, что изменяют в основном мужчины, но это далеко не так: женщины нередко заводят любовников. Причин для такого шага много: от интереса до нехватки секса с постоянным партнёром. Так или иначе, встречаются как верные девушки, неспособные даже подумать об измене, так и те, кто не хочет себя ограничивать в количестве ухажёров. Какие имена носят самые гулящие дамы?

Женщина по имени Алиса

Женщина по имени Алиса прекрасно знает, как сделать так, чтобы практически каждый мужчина отвечал взаимностью. Фото © Shutterstock

Яркая и общительная, носительница этого имени не может даже при желании быть невидимкой в обществе. Алиса с самого детства учится правильно вести себя с мальчиками, чтобы те защищали, дарили подарки и играли в семью. Став взрослой, женщина применяет навыки и знания на практике. Чаще всего ей нравится идея общения без обязательств. Вокруг же столько прекрасных и интересных мужчин, разве можно вот так просто остановиться на каком-то одном? Но так Алиса будет мыслить, лишь пока не влюбится по-настоящему. И, скорее всего, доказать серьёзность намерений с уже сформировавшейся репутацией ей будет нелегко.

Виталина

Считая себя сильной и независимой, Виталина всячески избегает серьёзных отношений. Обязательства не по душе женщине, как и перспектива постоянно быть под колпаком у партнёра. Больше всего носительница имени Виталина не любит именно контроль над собой. Потому не захочет продолжительной связи с конкретным кавалером — предпочитает играть с несколькими одновременно. В большинстве случаев у барышень с этим именем есть список особых требований к суженому. И даже если всего пара пунктов не совпадает, Виталина не согласится и откажется от отношений. Потому у неё сразу несколько любовников: в каждом она находит нечто особенное.

Женское имя Дарья

Любительница флирта Дарья всегда оказывается в центре внимания. Фото © Shutterstock

Обладательницы красивого имени Дарья часто становятся главными героинями сплетен или каких-то скандалов на почве ревности. А всё из-за магии привлекать к себе внимание противоположного пола. Большинство женщин, кого так назвали, не обделяют себя в возможностях хорошо провести время с кавалером, пусть даже и зная, что у того уже есть возлюбленная. Это же его осознанный выбор — позвать её на свидание. Но вообще шансов у мужчины заполучить такую даму в жёны мало. Дарья засматривается на других парней, потому что предпочтения у неё постоянно меняются. И если вам "повезло" оказаться с такой женщиной в отношениях, имейте в виду этот факт.

Наталья