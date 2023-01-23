10 историй о наших лентяях, за которых становится стыдно, даже если не знаешь их в лицо

"Познакомился со мной парень — интеллигентный, хорошо говорит на двух языках, внешне ничего. Мы встречались около месяца, каждый раз были интересные свидания-прогулки, но он ни разу не звал в гости, на что моя подруга в шутку бросила, что парень наверняка бомж — гуманитарий же. Позже выяснилось, что действительно без своего жилья — по друзьям и девушкам четыре года живёт, тратит бабушкины накопления по чуть-чуть, чтобы никогда не работать. Потому что работа — это для быдла", — "Подслушано".

"Всю старшую школу пинала балду, вообще не готовилась к ЕГЭ. В итоге завалила математику, но не парилась, отмазывалась тем, что мне она не нужна, так как собиралась на журналиста. Так мало того, что на журналиста я не прошла по баллам, так ещё и из-за небольших баллов ЕГЭ поступила в дерьмовый вуз на специальность, которую ненавижу, в маленьком говногороде по соседству от своего. Все друзья учатся в Питере, Москве, гордясь своим образованием и радуясь жизни, а я... всё просрала из-за своей лени", — "Подслушано".

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"Я всегда хотела быть "свободной". По факту была ленивой жопой. Родители дали квартиру, муж обеспечивал, и я была рада. До тех пор, пока не поняла, что превратилась в жабу. Бесформенное и деградирующее существо. Но как так? Я просто хотела жить без забот и быть свободной в выборе, при этом не напрягаться на работе... Заговорили об этом с лучшим другом. Тот сказал, кто такие "свободные" — это бомжи! Действительно. Не работают, делают что хотят. За год я исправилась и теперь получаю больше мужа", — "Подслушано".

"После того как уволилась с работы (график был ужасным, приходилось задерживаться до утра), я заметила, что очень обленилась. Целыми днями лежу и ничего не делаю, кое-как отправляю себя в душ, не готовлю, не хожу в магазин, не убираюсь и просто начала себя ненавидеть. Просто так начинаю смеяться или плакать. Муж пока поддерживает, он хорошо зарабатывает, обеспечивает, купил посудомоечную машину и робот-пылесос, чтобы разгрузить меня. Когда он в разъездах по бизнесу, я только в туалет встаю с кровати. Раньше даже с ужасным графиком я всё успевала, а выходные вообще были расписаны поминутно… И я не могу понять, как из энергичного и весёлого человека я превратилась в ЭТО", — "Подслушано".

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"Каждый раз, когда вижу стройненьких девушек, начинаю думать: "Всё бы отдала за такую фигуру..." — но тут же сама себя обрываю и призываю хотя бы самой себе не заливать. Сижу на попе ровно и пирожками закусываю, так и нечего изображать бедную-несчастную и трепаться про "всё". Надеюсь, когда-нибудь этот мысленный пинок всё-таки сподвигнет меня начать что-то делать, а не вздыхать", — "Подслушано".

"Все стадии взросления прошла, так что о максимализме говорить нечего. Не работаю, ничего дома не делаю. Бывший муж и свекровь выгоняют, да не получается. Детей иметь не могу. Делать ничего не хочу. Ленивая сопля. Сижу 24/7 в Интернете, жирная, страшная, в прыщах и с букетом самых несопоставимых болезней. Родных давно нет. Сама не понимаю, в чём смысл моей жизни. Ради чего?" — "Подслушано".

"У нас с мужем есть договорённость: кто первый приходит с работы домой, тот собаку и выгуливает. Каждый раз сижу в машине, шкерюсь и наблюдаю за тем, как он заходит в подъезд и выводит пса гулять", — "Подслушано".

"Когда только начали встречаться с молодым человеком, он жаловался, что его мама постоянно достаёт тем, что вечно повторяет просьбы. Он говорит, что сейчас всё сделает, а она просто над душой стоит и пилит. Было его жалко до того момента, пока он на меня не психанул за то, что достаю его со своим "повесь бельё". Сказала семь раз. С интервалом в час", — "Подслушано".

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"В школе была влюблена в одноклассника, страдала по нему ужасно, но, так как была очень робкой и полной, не могла ему в этом признаться. Мечтала, что похудею, похорошею, приеду на встречу выпускников — он меня увидит и поймёт, какое сокровище потерял и не замечал все школьные годы. Вот эта долгожданная встреча, а я всё такая же. Потому что мне было лень худеть", — "Подслушано".