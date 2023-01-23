Восемь звёзд, которым в 2023-м вдруг стукнет 50 лет
В 2023-м полувековой рубеж преодолеет целая плеяда знаменитостей первой величины — как мировых звёзд, так и наших, отечественных.
В 50 лет жизнь только начинается. Так мог бы сказать любой из героев, о которых пойдёт речь ниже. Хотя к этому моменту они уже добились очень многого, впереди у них наверняка ничуть не менее насыщенная жизнь.
Сергей Шнуров — 13 апреля
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Шнур начал играть рок ещё в восьмом классе, но группа "Ленинград" появилась лишь в 1997 году. С тех пор Сергей прославился настолько, что легко собирает стадионы и делает себе зубы за сотни тысяч долларов. Музыкант трижды разводился, а в 2018 году женился в четвёртый раз. Он отец четырёх детей.
Эдриен Броуди — 14 апреля
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adrienbrody
Броуди снялся более чем в 60 фильмах, среди них "Тонкая красная линия", "Пианист", "Пиджак", "Кинг-Конг". Актёра неоднократно награждали за его талант, а премию "Оскар" он и вовсе получил в 29 лет, став самым молодым победителем в номинации за лучшую мужскую роль. Броуди холост, детей не имеет.
Мария Миронова — 28 мая
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariya_mironova_actress
Дочь Андрея Миронова с 1996 года служит в театре "Ленком". Параллельно Мария снимается в кино. Она играла в таких картинах, как "Свадьба", "Олигарх", "Салют-7", сериалах "Родина", "Монастырь". Миронова четыре раза выходила замуж, родила двух сыновей от разных отцов.
Брайан Остин Грин — 15 июля
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brianaustingreen
Грин прославился ролью Дэвида Сильвера в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", которую исполнял с 1990 по 2000 год. Актёр также принимал участие в проектах "Тайны Смолвиля", "Отчаянные домохозяйки", "Терминатор: Битва за будущее". На съёмках он часто заводил романтические отношения с коллегами, но женился лишь однажды — на актрисе Меган Фокс, с которой развёлся в 2021 году. У Грина пятеро детей.
Кейт Бекинсейл — 26 июля
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale
Бекинсейл больше прославилась регулярным попаданием в списки самых красивых актрис, чем ролями в кино. Тем не менее в её фильмографии есть такие хиты, как "Пёрл-Харбор", "Другой мир", "Ван Хельсинг", "Авиатор". А ещё Кейт знает русский язык. Бекинсейл была официально замужем лишь однажды, у неё есть взрослая дочь.
Сергей Безруков — 18 октября
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov
Безруков уже давно один из самых популярных актёров России и не нуждается в особом представлении. А в 2022 году его слава перешагнула границы страны: всенародно любимого Сашу Белого включили в санкционный список Евросоюза.
Мария Порошина — 1 ноября
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poroshinamariyamikhaylovna
Порошина прославилась ролями в "Бригаде", "Антикиллере", "Дозорах" и "Ёлках". Кроме того, актриса служит в театре и снимается в новых российских телесериалах. Состояла в отношениях с актёром Гошей Куценко. Мать пятерых детей.
Холли Мари Комбс — 3 декабря
Фото © Wikimedia Commons / Miguel Discart
В России о Комбс узнали после выхода "Зачарованных", в которых она снималась на протяжении восьми лет. Актриса также сыграла одну из главных ролей в сериале "Милые обманщицы". Комбс трижды выходила замуж, у неё трое детей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale