Восемь звёзд, которым в 2023-м вдруг стукнет 50 лет

В 50 лет жизнь только начинается. Так мог бы сказать любой из героев, о которых пойдёт речь ниже. Хотя к этому моменту они уже добились очень многого, впереди у них наверняка ничуть не менее насыщенная жизнь.

Сергей Шнуров — 13 апреля

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Шнур начал играть рок ещё в восьмом классе, но группа "Ленинград" появилась лишь в 1997 году. С тех пор Сергей прославился настолько, что легко собирает стадионы и делает себе зубы за сотни тысяч долларов. Музыкант трижды разводился, а в 2018 году женился в четвёртый раз. Он отец четырёх детей.

Эдриен Броуди — 14 апреля

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adrienbrody

Броуди снялся более чем в 60 фильмах, среди них "Тонкая красная линия", "Пианист", "Пиджак", "Кинг-Конг". Актёра неоднократно награждали за его талант, а премию "Оскар" он и вовсе получил в 29 лет, став самым молодым победителем в номинации за лучшую мужскую роль. Броуди холост, детей не имеет.

Мария Миронова — 28 мая

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariya_mironova_actress

Дочь Андрея Миронова с 1996 года служит в театре "Ленком". Параллельно Мария снимается в кино. Она играла в таких картинах, как "Свадьба", "Олигарх", "Салют-7", сериалах "Родина", "Монастырь". Миронова четыре раза выходила замуж, родила двух сыновей от разных отцов.

Брайан Остин Грин — 15 июля

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brianaustingreen

Грин прославился ролью Дэвида Сильвера в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", которую исполнял с 1990 по 2000 год. Актёр также принимал участие в проектах "Тайны Смолвиля", "Отчаянные домохозяйки", "Терминатор: Битва за будущее". На съёмках он часто заводил романтические отношения с коллегами, но женился лишь однажды — на актрисе Меган Фокс, с которой развёлся в 2021 году. У Грина пятеро детей.

Кейт Бекинсейл — 26 июля

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale

Бекинсейл больше прославилась регулярным попаданием в списки самых красивых актрис, чем ролями в кино. Тем не менее в её фильмографии есть такие хиты, как "Пёрл-Харбор", "Другой мир", "Ван Хельсинг", "Авиатор". А ещё Кейт знает русский язык. Бекинсейл была официально замужем лишь однажды, у неё есть взрослая дочь.

Сергей Безруков — 18 октября

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Безруков уже давно один из самых популярных актёров России и не нуждается в особом представлении. А в 2022 году его слава перешагнула границы страны: всенародно любимого Сашу Белого включили в санкционный список Евросоюза.

Мария Порошина — 1 ноября

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poroshinamariyamikhaylovna

Порошина прославилась ролями в "Бригаде", "Антикиллере", "Дозорах" и "Ёлках". Кроме того, актриса служит в театре и снимается в новых российских телесериалах. Состояла в отношениях с актёром Гошей Куценко. Мать пятерых детей.

Холли Мари Комбс — 3 декабря

Фото © Wikimedia Commons / Miguel Discart