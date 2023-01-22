8 лайфхаков, как прокачать мужественность и превратиться в идеального парня

Кто-то привык полагать, что мужественность определяется количеством совершённых подвигов и объёмом мышц. Но далеко не все женщины видят в этом привлекательность. Некоторым нравятся какие-то черты характера, другим важны чувства и эмоции партнёра. Кто такой идеал мужчины в женских глазах и необходимо ли кавалеру побеждать каких-то врагов? Прокачайте себя не только в физическом плане, но и духовном: измените характер; научитесь не спорить, а искать компромиссы; станьте уверенным в себе и не стесняйтесь проявлять решительность. И вот на чём особенно стоит сделать акцент.

1. Ставьте цели и добивайтесь их

Сильная личность, которая знает о себе всё. Мужчина, не боящийся построить грандиозные планы, чтобы потом постепенно, шаг за шагом, идти к цели. Именно такие парни выделяются из толпы, излучают уверенность, притягивают женские взгляды. Те, кто не бросят на половине пути, а решительно дойдут до конца и даже несколько раз поменяют маршруты к желаемому — за таких в мечтах девушки выходят замуж.

2. Будьте надёжным

В чём ещё проявляется мужественность? В том, чтобы сдержать данное собой же обещание, ответить за поступки и слова. Женщинам невероятно сильно нравятся надёжные кавалеры. Такие личности, кто всегда придёт на помощь в трудный момент, не подведёт и не подставит, не захочет изменять и засматриваться на других девушек в отношениях. Они привлекательны, желанны и считаются идеальными мужчинами.

3. Не бойтесь быть лидером

Идеальный мужчина не боится ответственности, поэтому нередко берёт на себя роль лидера. Фото © Shutterstock

Побыть иногда лидером — отличная практика по поднятию самооценки для любого человека. Ведь так приятно оказаться где-то главным, подсказывать и принимать решения. Вот только не все справляются с этой ролью, потому что она подразумевает не только власть, но и большую ответственность. Настоящим уважаемым руководителем фирмы или главой семьи/отношений стать не так уж и просто. Зато мужчина, который не боится проявлять инициативу, искать новое и потом отвечать за последствия, дамам нравится по-особенному.

4. Ухаживайте за собой

Если узнать женское мнение о том, каким представляется идеал мужчины вне зависимости от конкретных предпочтений во внешности, многие заговорят об ухоженности. Понятное дело, что поддержание гигиены — это основа. Но можно же ещё пользоваться одеколоном, следить за растительностью на лице, ухаживать за ногтями и даже ходить к определённым специалистам. Есть даже особая "брутальная" косметика, потому как кожа мужчин тоже нуждается в увлажнении, питании и очищении. Те парни, кто не стесняется ухаживать за собой, становятся для девушек идеальными.

5. Работайте над отношениями

Некоторые пары со временем сталкиваются с достаточно распространённой проблемой в отношениях. Когда "тянуть" всё на себе начинает одна только женщина. Мужчина оправдывает себя занятостью на работе, усталостью после. Но разве так можно относиться к любимой? Идеальным партнёром в девичьих глазах будет тот, кто ради любимой способен преодолеть себя. Муж сам уложит детей, если супруга устала, помоет посуду или приберётся в квартире. Он может сделать первый шаг навстречу к примирению или вовсе не допустит конфликта. Такой парень волнуется и переживает за общее счастье, вкладывает в отношения силы наравне с дамой.

6. Занимайтесь спортом

Если мужчина регулярно занимается спортом, пусть даже чуть-чуть, он уже показывает себя мужественным. Фото © Shutterstock

Необязательно жить в спортзале и спать в обнимку с гантелями. Можно даже не качаться, а просто поддерживать форму. Регулярные занятия спортом тренируют упорство и силу воли, закаляют характер. Это не только красивая внешность, но и ещё здоровье.

7. Учитесь на ошибках

Одна из отличительных черт мужественного и сильного духом парня — умение прощать себя за ошибки. Такая личность не боится неудач, потому в нужное время всегда готова действовать, например, принимать рискованные решения в бизнесе. Увидев реакцию мужчины на оплошность, можно многое понять о том, какой он на самом деле человек. Если партнёр не уверен в себе или завистлив, злясь из-за ошибки, проявит эти качества.

8. Будьте внимательны к даме