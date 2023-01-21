По этим признакам можно безошибочно определить, что у мужчины появилась любовница

Как определить, что у мужа есть другая женщина? Или что всё идёт к тому, что благоверный вот-вот заведёт любовницу? Психолог Элена Гамаюн на конкретных примерах объяснила, как раскрыть изменщика.

Важный момент: надо понимать, что в семейной паре существуют связи между мужем и женой. Это связи на нескольких уровнях: душевная связь, сердечная связь; это эмоциональная связь, когда люди друг с другом делятся эмоциями, общаются активно, обсуждают что-то вместе и так далее — она очень важна Элена Гамаюн Психолог

Не менее важна и сексуальная связь, когда у людей гармоничные интимные отношения и всё, что из этого благоприятно вытекает. Отдельная область — финансовая, материальная связь, когда мужчина обеспечивает семью или привносит свой вклад, делится ресурсами. Это время, деньги и, конечно же, позитивные эмоции. Он с удовольствием, например, делает общие покупки, уделяет внимание детям, дарит им и супруге подарки и, главное, не раздражается.

Что происходит, когда мужчина влюбляется в другую женщину?

Когда у ненаглядного появляется любовница, женщина может чувствовать, что энергия утекает куда-то. Ощущается, будто происходит отток энергии, и в действительности так и есть, потому нужно сразу обращать внимание на свои ощущения, рекомендовала Элена Гамаюн.

Если мужчина перестал, скажем так, с вами общаться, контактировать, рассказывать о своих каких-то планах. Если он в плохом настроении, вы спрашиваете у него, например, "Как дела?", он бурчит что-то вам в ответ, раздражается. Приходит домой и утыкается в телевизор или в компьютерные игры или что-то ещё. Здесь уже стоит сразу насторожиться и задуматься Элена Гамаюн Психолог

Ещё один звоночек, что муж влюбился в другую женщину, — проблемы в сексуальной жизни, а также раздражение в сторону супруги и детей. Мужчина будет идти на ухищрения, лишь бы возвращаться домой позже привычного.

Признаки любовницы у мужа

Мужчина, который завёл отношения на стороне, впервые начинает уделять много внимания внешности: тщательно подбирает одежду, нижнее бельё, стрижётся по-новому, неожиданно вдруг увлекается спортом, здоровым питанием. При этом жена видит признаки того, что раздражает его, а интерес к ней потерян.

Он не хочет с вами общаться, не хочет делиться. Вы его спрашиваете, "Что случилось?", а он старается уйти от разговора. Часто может опускать глаза и так далее Элена Гамаюн Психолог

Далее идут дела телефонные. Бывает так, что особенно продвинутые в плане измен мужчины заводят второй номер для других женщин. Обратите внимание, если у мужа есть второй телефон — это в принципе уже должно вас заинтересовать. Если гаджет запаролен, а код вы не знаете — это необязательно признак измены. Однако в парах, где двое доверяют друг другу, пароли не являются какой-то секретной информацией. Ещё можно оценить активность спутника жизни в соцсетях. Часто мужчины якобы невинно переписываются с кем-то, что потом может вылиться даже в серьёзный роман.

Это очень важно понимать: если мужчина прячет телефон, переворачивает его, если идёт с ним в туалет и по три часа там сидит, неизвестно, чем он там занимается, с кем переписывается. Часто мужчины именно так и делают Элена Гамаюн

Признаком измены может быть и появление новых интересов в сексе: то есть муж где-то там чего-то попробовал и вам, например, предложил. Происходит это не когда в отношениях супругов всё хорошо, а на фоне плохого эмоционального контакта. Скорее всего партнёру чего-то не хватает, каких-то эмоций, или он хочет показать что-то, что где-то уже увидел и даже применил на практике. Такой интересный момент: мужчина может начать больше ревновать жену, потому что сам уже изменяет, подозревать, вдруг кто-то с ней проводит время.

Также можно обратить внимание на увеличение расходов на рестораны, на какие-то ещё вещи. То есть, если у мужчины появляется любовница, расходы, конечно же, растут. Если вы заметите, что идёт снятие крупных сумм наличных, безусловно, тоже стоит об этом задуматься Элена Гамаюн Психолог

На мысли о наличии у супруга другой пассии жену могут натолкнуть и постоянные задержки на работе, взявшиеся из ниоткуда частые командировки. Вероятно, дело в том, что на работе благоверному интереснее, чем с супругой. Тут неплохо бы иногда наведываться в его офис или коллектив: можно как бы случайно зайти показать, что у него есть жена.

При этом нужно быть красивой, нарядной, ухоженной, и, как бы невзначай, к нему зайти по какому-то делу. Это было бы очень полезно Элена Гамаюн Психолог

Как ведёт себя мужчина, который изменяет?

Как правило, мужчина, который изменяет, подсознательно чувствует вину. У него может внезапно меняться настроение: от резко хорошего до резко плохого. Он может возвращаться домой в приподнятом настроении духа, а потом вдруг становиться подавленным, задумчивым. Причём изменения в поведении могут объясняться якобы проблемами на работе.

Будьте очень внимательны со своей второй половиной. Уделяйте внимание, если у вас нарушается эмоциональный контакт и вы не можете его наладить с мужчиной, с мужем, обязательно обратитесь к специалисту, к семейному психологу Элена Гамаюн Психолог