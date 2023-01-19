"Важен не размер, а умение пользоваться": 10 лучших секс-поз для мужчин с маленьким членом

Многим знакома фраза "Главное — не размер лодки, а волнение океана". Однако знание того, какое именно "движение океана" лучше всего подходит для вас, является ключом к максимально приятному сексу. Хорошая новость: есть достаточно секс-поз для мужчин, которых не назвать половыми гигантами. Зная лучшие из них, можно легко доставлять удовольствие партнёршам и стать притчей во языцех.

Согласно учёному труду 2015 года, опубликованному в British Journal of Urology, средняя длина пениса — 13,1 сантиметра (размер примерно как у долларовой купюры). Исследователи доказали, что принимающая сторона обычно не особо заботится о размере полового члена партнёра. Сексолог Александра Миллер в беседе с Лайфом подчеркнула, что культ большого пениса весьма преувеличен.

Если мы, конечно, не имеем в виду аномалии. Размер полового органа, который может доставить женщине оргазм, достигает 15–16 сантиметров в эректильном состоянии, так как всем известная точка G располагается на глубине семи сантиметров, а основная часть оргазмов вообще приходится на клиторальный, размер совершенно не влияет Александра Миллер Сексолог

Качественный секс возможен тогда, когда между партнёрами налажено эмоциональное общение. Важно обсуждать друг с другом, что каждому нравится в интимной близости и какая поза приносит большее наслаждение.

Однозначно сказать, какие именно позы подойдут для секса с партнёром, который обладает маленьким членом, невозможно. Зависит и от особенностей каждой женщины, поэтому только методом проб можно понять, что подходит именно вам. Важен не размер, а умение им пользоваться Александра Миллер Сексолог

Доктор философии и семейный терапевт Холли Ричмонд неоднократно слышала мнение, что парни с маленькими пенисами — лучшие любовники, потому что прилежнее в постели, работают на результат, так сказать. Собрали 10 секс-поз, которые из любого кавалера сделают порнозвезду... При должных усилиях, конечно.

Секс-поза "догги-стайл"

В классической позе "раком" проникновение будет более глубоким, в ней используется вся длина члена. Иллюстрация © Shutterstock

Классический стиль "раком" — идеальное положение для маленького пениса. Такая поза облегчает глубокое проникновение и позволяет использовать всю длину члена. Партнёрша должна опуститься на колени, руки выставить перед собой — на четвереньки. Мужчина же входит сзади. Если девушка встанет на локти, ощущения в момент соития будут глубже. Для дополнительного контроля можно держать её за бёдра, талию или даже за волосы. Поза "по-собачьи" — универсальный фаворит обладателей пенисов любых размеров, потому что её легко освоить, в ней руки остаются свободными — можно стимулировать клитор, соски или яички.

Как правило, поза, когда мужчина сзади, предполагает наиболее глубокое проникновение. В таком положении пенис будет упираться в точку G, при этом не стоит забывать о клиторальных игрушках, которые могут доставить яркие впечатления Александра Миллер Сексолог

Секс-поза G-Whiz — ноги девушки запрокинуты на плечи парня

В позе, когда ноги партнёрши находятся на плечах мужчины, укорачивается вагинальный канал, обычные проникновения кажутся глубже. Иллюстрация © Shutterstock

Секс-поза, которая максимизирует проникновение. Партнёрша ложится на спину, подтягивает колени к груди и немного отрывает бёдра от пола. Мужчина наклоняется к ней и проникает. Если конституция позволяет, можно расположиться так, чтобы колени парня выходили за колени девушки. Чем прекрасна G-Whiz? Партнёр может легко управлять силой толчков. Кроме того, с таким уровнем контроля возникает слегка доминантная атмосфера, которая может сделать весь опыт более эротичным.

Когда ноги партнёрши находятся на плечах мужчины, таким образом укорачивается вагинальный канал и обычные проникновения кажутся более глубокими. А если девушка сдвинет ноги и при этом они будут в поднятом положении, то это увеличит силу трения, соответственно, оргазм произойдёт ярче и интенсивнее Александра Миллер Сексолог

Секс-поза "наездница"

"Классическая ковбойша" — идеальная поза, ведь девушка может сама регулировать темп и глубину фрикций. Иллюстрация © Shutterstock

Существует множество вариантов положения "девушка-ковбой", и сложно рекомендовать только один. Всё зависит от того, насколько маленький ваш пенис на самом деле, не говоря уже об угле, под которым он стоит. Тем не менее "классическая ковбойша" — всегда хорошее начало. Мужчина ложится на спину, а партнёрша седлает его сверху, вставляя пенис во влагалище или анальное отверстие. Если в такой позе удовлетворение не приходит, дама может попробовать сесть на корточки и ласкать клитор руками — так будет обеспечено ещё более глубокое проникновение и стимуляция точки G.

Идеальный вариант — когда девушка находится сверху. Она сама сможет контролировать темп и глубину фрикций, при этом, как вы понимаете, будет задействован и клитор — партнёрша точно не останется без оргазма Александра Миллер Сексолог

Секс-поза "глаза в глаза"

Секс-позе "глаза в глаза" перчинки придаёт как раз визуальный контакт. Иллюстрация © Shutterstock

Мужчина садится на край дивана, стула, кровати, а партнёрша забирается на него сверху. Девушка двигается, кавалер руками направляет её бёдра, взгляды направлены друг на друга. Преимущество позы "глаза в глаза" — удобно целоваться, играть с сосками и сильно ласкать эрогенные зоны друг друга. Можно использовать вибрирующее кольцо для члена — так будет обеспечена интенсивная стимуляция клитора, которая компенсирует отсутствие стимуляции шейки матки.

Секс-поза "малая медведица"

Позы, позволяющие стимулировать клитор и глубоко проникать во влагалище (например, "малая медведица"), идеальны для обладателей маленьких членов. Иллюстрация © Shutterstock

Поза "малая медведица" обеспечивает как глубокое проникновение, так и лёгкий доступ к клитору. Влагалище имеет гораздо меньше нервных окончаний, чем клитор, который в большинстве стандартных поз при половом акте стимулируется лишь периодически. Вот почему позы, которые позволяют стимулировать клитор и глубоко проникать во влагалище, идеально подходят для мужчин с маленьким пенисом.

Секс-поза "ногу вверх!"

В позе "ногу вверх!" девушка может рукой стимулировать клитор, делать это партнёру тоже вполне удобно. Иллюстрация © Shutterstock

В позе "ногу вверх!" невероятно глубокое проникновение будет обеспечено. При желании можно рукой стимулировать клитор. Отлично подойдёт любителям "миссионерской позы", так как похожа во многом, просто действовать нужно стоя.

Секс-поза "приподнятая обратная наездница"

"Приподнятая обратная наездница" дарит девушке глубокие ощущения. Иллюстрация © Shutterstock

"Приподнятая обратная наездница" — вариация "классической обратной наездницы". Мужчина лежит на кровати или на полу, девушка сидит к нему затылком. Чтобы максимизировать проникновение, кавалер подкладывает подушку под бёдра. Партнёрша опускается ниже, что позволяет ощущениям стать ещё глубже.

Секс-поза "спорка"

В позе "спорка" нога партнёрши выступает как рычаг, женщина чувствует большую наполненность, когда в неё входит член. Иллюстрация © Shutterstock

Девушка ложится на пол, вытянув одну ногу прямо. Мужчина располагается между её ногами на коленях и кладёт вторую ногу дамы на плечо. Секс-поза "спорка" великолепна, потому что позволяет использовать ногу партнёрши как рычаг. Кроме того, так как одна нога задрана, женщина чувствует большую наполненность, когда член входит в неё. Кавалер больше не переживает из-за мыслей, что не сможет войти достаточно глубоко.

Секс-поза "поул-позиция"

В позе "поул-позиция" бёдра дамы опущены больше, чем в обычной "наезднице", и проникновение становится ещё глубже. Иллюстрация © Shutterstock

Заниматься сексом в "поул-позиции" можно как лёжа на кровати, так и сидя на диване. Во втором варианте мужчина размещается на краю дивана, а партнёрша садится на него, разводя ноги влево и вправо. Руками мужчина может менять положение её бёдер. Если посадка достаточно низкая, девушка ногами может отталкиваться от пола — для создания импульса. В такой позе бёдра дамы опущены несколько больше, чем в обычной "наезднице", значит, проникновение будет глубже.

Секс-поза "утюг"

В позе "утюг", когда бёдра девушки закрыты, на стенках влагалища создаётся большее трение, соответственно, оба участника процесса получают больше стимуляции и удовольствия. Иллюстрация © Shutterstock

Девушка ложится на живот, плотно сжав ноги вместе. Чтобы облегчить проникновение, под таз подкладывает подушку. Партнёр ложится ей на спину и входит сзади. Поскольку бёдра находятся в закрытом положении, на стенках влагалища создастся большее трение. Чем сильнее дама сожмёт ноги, тем больше стимуляции (и удовольствия!) почувствуют оба участника процесса, пишет Men's Health.

Чем дополнить стандартную "миссионерскую позу"?

Если эксперименты в постели не для вас, попробуйте несколько разнообразить обычную "миссионерскую позу". Например, медленное скольжение, когда ноги партнёрши соединены, создаст дополнительный эффект давления на клитор и поспособствует достижению яркого и быстрого оргазма. Под поясницу женщины лучше подложить подушку — для максимально глубокого проникновения, а к стандартным возвратно-поступательным движениям добавить вращение бёдрами для стимуляции клитора и более тесного контакта.